"Kuzey Akım 2 için mücadele edeceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım 2'ye yalnızca ekonomik bir proje olarak baktıklarını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa pazarına Amerikan gazının tedarikini teşvik ediyor. Ancak projenin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz." dedi.

Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Kuzey Akım 2 projesini yalnızca ekonomik bir proje olarak gördüğüne işaret eden Putin, "Projenin uygulanması, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının sonlandırılacağı anlamına gelmiyor. Ekonomik anlamda şartların uygun olması halinde buradan da sevkiyat devam edecek." diye konuştu.

"ABD'nin, Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi için Almanya'ya yönelik baskı uyguladığı" iddialarını değerlendiren Rus lider, "ABD Başkanı Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa pazarına Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) tedarikini teşvik ediyor. Kendisini anlıyorum. Ancak biz de Kuzey Akım 2’nin Rusya için faydalı olduğunu düşünüyoruz ve hayata geçmesi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.