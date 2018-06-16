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Kuzey Ege'de bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Ayvalık Tabiat Parkı, bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçilerin yoğunluğunu yaşadı

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası ve Ayvalık Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatili nedeniyle Çanakkale'nin Ecebat ilçesindeki tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen yerli ve yabancı turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret etti. Şehitliklerde dua eden ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırklareli Lüleburgaz'dan ailesiyle birlikte şehitlikleri ziyaret eden Haşim Yılmaz, AA muhabirine, bayram tatilini fırsat bilerek şehitlikleri ziyaret etmek istediklerini belirtti.

İlk defa şehitliği ziyaret ettiklerini ve çok etkilendiklerini aktaran Yılmaz, "Şehitliğimiz atalarımızı, yedi ceddimizi bizlere anlatan bir yer. 103 yıl önce yaşananları bizlere tekrar yaşatıyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan bir daha birliğimize, dirliğimize zeval gelmemesini istiyoruz. Hiçbir şekilde ülkemizin başına herhangi bir sıkıntı, zeval gelmesin istiyoruz." dedi.

İstanbul'dan ailesiyle tarihi yarımadaya gelen Evren Korkmaz ise Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde her zaman Müslüman ülkelere liderlik edeceğini ifade ederek, "PKK bütün dünyadaki Türklere karşı olan güçlerin desteklediği bir örgüttür. Başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle dağıldılar. İnşallah tamamıyla bitecek. Birlik ve beraberlik içinde devam ediyoruz çok şükür. 103 yıl öncesi atalarımız gibi bugün de bizler canımızı feda ederiz. Allah'a şükür bizim ülkemiz cennet gibi. Bizi kimse bölemeyecek. Tekrar bu topraklara gelip şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

- Ayvalık Tabiat Parkı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler de Ayvalık Tabiat Parkı'na ait adaları günlük turlarla gezerek tatilin tadını çıkarttı.

Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu, Pınar adalarının koylarında denize girebilme fırsatı bulan tatilciler, kişi başı 40 liraya adaları ziyaret etme fırsatı buldu.

Günlük yaklaşık 10 bin kişinin tatilini geçirdiği adalarda tatilciler, denize girip teknelerdeki animasyon ve canlı müzik performanslarıyla doyasıya eğlendi.

Gezi turları düzenleyen işletmecilerden Eşref Jale, gezi teknelerinde doluluk oranının çok fazla olduğunu söyledi.

İşletmecilerden Özay Cömert de bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını, yaz dönemi boyunca müşteri yoğunluğunun devam etmesi temennisinde bulundu.

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Ayvalık Tabiat Parkı Çanakkale Gelibolu Yarımadası Ramazan Bayramı Tatil Ziyaretçi

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