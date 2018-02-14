Kuzey Ege’de lodos fırtınası etkili oluyor

Kuzey Ege’de öğlen saatlerinde başlayan lodos kuvvetini arttırarak devam ediyor. Saatteki hızı 50 ila 75 kilometre arasında değişen kuvvetli lodos Edremit Körfezi’nde hayatı olumsuz etkiliyor.

Edremit Körfezi’nde öğlen saatlerinde 40 kilometre hızla başlayan Lodos, şiddetini arttırarak saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkarak fırtına şeklinde esiyor. Lodos nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluşuyor.

Fırtına şeklinde esen lodosun etkisiyle 2-3 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluşturuyor. Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonları ile fotoğraf çekerek belgelerken bazı vatandaşlar ise sahile vuran dalgalar nedeniyle oluşan su taneciklerinin altında durarak ıslanıp eğlenmeyi tercih etti.

Özellikle sahil şeridindeki ev ve iş yerlerini olumsuz etkileyen lodos fırtınası, Edremit ilçesinin Altınoluk, Akçay, Güre ve Ayvalık’ın Cunda Adası kordonunda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.