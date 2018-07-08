Kuzey Ege'de yaz yoğunluğu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, havaların ısınmasıyla otellerdeki doluluk oranı, yüzde 95'e ulaştı. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, yaz sezonunun yoğun geçeceğini ve otellerdeki doluluk oranının bu haftadan itibaren yüzde 100'e ulaşacağını belirterek, bölgeye gelecek tatilcilerin, sorun yaşamaması için mutlaka rezervasyon yaptırması gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesinde bulunan otellerdeki doluluk oranı, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından temmuz ayında sıcaklıkların da artmasıyla yüzde 95'e ulaştı. Rezervasyon yaptırmadan bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, kalacak yer bulmakta güçlük çekerken, sahillerin de gün içinde dolu olduğu görüldü. Plajlara gelenler, işletmelere ait şezlonglarda boş yer bulmakta zorlandığını söyledi.

EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, bölgenin hak ettiği değeri bulmaya başladığını dile getirdi. Edremit Körfezi'ne, her geçen yıl artan talep olduğunu belirten Yavuz, "Bölgenin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Burada sadece 3 aylık yaz sezonu için değil, bütün bir yıla yayılabilecek turizm kapasitesi var. Tesislerin doluluk oranı, kısa sürede yüzde 100'e ulaşacak. Bu nedenle gelecek misafirlerimizi uyarmak istiyorum. Rezervasyonlarınızı mutlaka zamanında yaptırın. Buradan mutlaka mutlu ayrılacaksınız" dedi. Tatil için Edremit Körfezi'ni seçen turistler de burada tatil yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, özellikle bölgenin denizine ve doğasına hayran kaldıklarını söyledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajına kadar yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridi bulunan Edremit Körfezi, 30 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip. Bölge, 130 binin üzerindeki yazlıklarla da iç turizmde önemli yer tutuyor.

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