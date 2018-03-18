HABER

Kuzey Ege’nin en modern mezbahası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla yepyeni bir kimliğe büründürülen Bergama Mezbahası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla yepyeni bir kimliğe büründürülen Bergama Mezbahası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde eğitimlerini tamamlayan 122 üreticiye ise 476 adet koyun ve keçi dağıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin “yerelde kalkınma” hedefinin temel taşı olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konusundaki örnek çalışmaları, Bergama’da 10 milyon liralık yatırımla tamamlanan Avrupa Birliği standartlarındaki modern mezbahanın açılışıyla bir kez daha taçlandırıldı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde eğitimlerini tamamlayan 122 üreticiye ise 476 adet koyun ve keçi dağıtıldı. Böylece Bergama’da toplamda 677 üreticiye 2 bin 539 küçükbaş hayvan desteği sağlanmış oldu. Coşkulu bir kalabalığın katıldığı tören sırasında mikrofonu alan Bakırçaylı şair Bahri Ar’ın okuduğu şiir ise büyük alkış topladı.

İzmir modeli
Bergama Mezbahası’nın açılış töreninde konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, köyleriyle birlikte 137 mahalleden oluşan Bergama’da kırsala yapılan yatırımların başka bir önem taşıdığını belirtti. Başkan Gönenç, “Ekonominin en önemli kaldıraçlarından biri tarım, uzun yıllar sağlıklı politikalar üretilmediği için kısır kaldı. Birçok önemli ürünü ithal etmeye başladık. Böyle bir coğrafyada bir belediye başkanı çıkıp, tarımı asli işi olarak gördü. Üretim yollarından başlayıp onların doğduğu yerde doymasını sağlayacak desteklere girişti. Bugün örneğini gördüğümüz koyun, keçi dağıtımı, kooperatiflere destekler belediyecilik literatürüne İzmir modeli olarak geçti. Bütün üreticiler adına Başkan Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum. Umarım bu hamleleri ülkeyi yönetenler de örnek alacaktır” dedi.

"Biz başlattık tüm Türkiye sathına yayıldı"
Bergama Mezbahası’nın açılış töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, yerel yönetim öncülüğünde kenti kalkındırmak amacıyla 14 yıl önce çıktıkları yolda artık dünya çapında görünür hale geldiklerini belirterek, “Yaptığımız uygulamalar Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan peş peşe ödül alıyor. Birçok ilimiz, ilçemiz bizim burada uyguladığımız kırsal kalkınma projelerini uygulamaya başladılar. Bu çok önemli. Bir şeyler üretiyorsunuz ve tüm insanlar tarafından kullanılıyor, yaygınlaşıyor. Bunlardan biri ’okul sütü’dür. Biz başlattık tüm Türkiye sathına yayıldı. Küçükbaş hayvan dağıtımlarımız Tarım Bakanlığı politikasına, en azından söylemine yansıdı. İyi niyetle yola çıktık. Önce neler yapabileceğimizi tespit ettik. Ama işin özü, sizleri dinledik. Neye ihtiyacınız varsa ona destek olmaya çalıştık. Birlikte öğrendik, birlikte çalıştık, birlikte ürettik, birlikte başardık. Biz yapmak istiyorduk ama siz ayağa kalkıp yürümeseydiniz bunu başaramazdık. Hangi köyün, hangi bölgenin neye ihtiyacı olduğunu öğrendik. En önemlisi birlikte hareket edebileceğimize, birlikte yola çıkabileceğimize, birbirimize omuz verebileceğimize inandık” diye konuştu.

Bergama Mezbahası
Açılışı yapılan tesis son teknoloji makine ve ekipmanla donatılırken, karkasa el temasını ortadan kaldıran sistem oluşturuldu. Kesimden karkasın tartılışına kadar her işlemin kamerayla izlenebildiği Bergama Mezbahası, otomatik hat sayesinde günde 150 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip. Yeni mezbaha, aynı zamanda 52 ton hayvanın karkasını soğutabilme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Kesimden karkasın tartıldığı ana kadar tesisteki her süreç kamerayla izlenebiliyor.

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektupAfrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup
Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!
ABD'den flaş Menbiç açıklamasıABD'den flaş Menbiç açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.