Kuzey Ege’nin en modern mezbahası açıldı

Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla yepyeni bir kimliğe büründürülen Bergama Mezbahası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde eğitimlerini tamamlayan 122 üreticiye ise 476 adet koyun ve keçi dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin “yerelde kalkınma” hedefinin temel taşı olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konusundaki örnek çalışmaları, Bergama’da 10 milyon liralık yatırımla tamamlanan Avrupa Birliği standartlarındaki modern mezbahanın açılışıyla bir kez daha taçlandırıldı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde eğitimlerini tamamlayan 122 üreticiye ise 476 adet koyun ve keçi dağıtıldı. Böylece Bergama’da toplamda 677 üreticiye 2 bin 539 küçükbaş hayvan desteği sağlanmış oldu. Coşkulu bir kalabalığın katıldığı tören sırasında mikrofonu alan Bakırçaylı şair Bahri Ar’ın okuduğu şiir ise büyük alkış topladı.

İzmir modeli

Bergama Mezbahası’nın açılış töreninde konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, köyleriyle birlikte 137 mahalleden oluşan Bergama’da kırsala yapılan yatırımların başka bir önem taşıdığını belirtti. Başkan Gönenç, “Ekonominin en önemli kaldıraçlarından biri tarım, uzun yıllar sağlıklı politikalar üretilmediği için kısır kaldı. Birçok önemli ürünü ithal etmeye başladık. Böyle bir coğrafyada bir belediye başkanı çıkıp, tarımı asli işi olarak gördü. Üretim yollarından başlayıp onların doğduğu yerde doymasını sağlayacak desteklere girişti. Bugün örneğini gördüğümüz koyun, keçi dağıtımı, kooperatiflere destekler belediyecilik literatürüne İzmir modeli olarak geçti. Bütün üreticiler adına Başkan Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum. Umarım bu hamleleri ülkeyi yönetenler de örnek alacaktır” dedi.

"Biz başlattık tüm Türkiye sathına yayıldı"

Bergama Mezbahası’nın açılış töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, yerel yönetim öncülüğünde kenti kalkındırmak amacıyla 14 yıl önce çıktıkları yolda artık dünya çapında görünür hale geldiklerini belirterek, “Yaptığımız uygulamalar Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan peş peşe ödül alıyor. Birçok ilimiz, ilçemiz bizim burada uyguladığımız kırsal kalkınma projelerini uygulamaya başladılar. Bu çok önemli. Bir şeyler üretiyorsunuz ve tüm insanlar tarafından kullanılıyor, yaygınlaşıyor. Bunlardan biri ’okul sütü’dür. Biz başlattık tüm Türkiye sathına yayıldı. Küçükbaş hayvan dağıtımlarımız Tarım Bakanlığı politikasına, en azından söylemine yansıdı. İyi niyetle yola çıktık. Önce neler yapabileceğimizi tespit ettik. Ama işin özü, sizleri dinledik. Neye ihtiyacınız varsa ona destek olmaya çalıştık. Birlikte öğrendik, birlikte çalıştık, birlikte ürettik, birlikte başardık. Biz yapmak istiyorduk ama siz ayağa kalkıp yürümeseydiniz bunu başaramazdık. Hangi köyün, hangi bölgenin neye ihtiyacı olduğunu öğrendik. En önemlisi birlikte hareket edebileceğimize, birlikte yola çıkabileceğimize, birbirimize omuz verebileceğimize inandık” diye konuştu.