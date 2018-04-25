Kuzey Irak'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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