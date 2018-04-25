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Kuzey Irak'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 08:47 | Son Güncelleme

Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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