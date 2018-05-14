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Kuzey Irak'a hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'taki operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kuzey Irak'a hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak TSK Hakurk

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