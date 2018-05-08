Kuzey Irak'a hava operasyonu!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi. Bunun üzerine hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

İHA

