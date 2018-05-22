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Kuzey Irak'a operasyon! Hedefler imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 08:09 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi.

Kuzey Irak'a operasyon! Hedefler imha edildi

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler vuruldu.

Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
TSK kuzey ırak ırak terör PKK

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