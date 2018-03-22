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Kuzey Irak'a operasyon! TSK sayısı duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'e yükseldi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK kuzey ırak PKK

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