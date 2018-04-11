Kuzey Irak, Hakkari ve Şırnak’taki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesi, Hakkari’nin Çukurca ilçesi ve Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kilogram amonyum nitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfeği, bir adet Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda bir adet Biksi makineli tüfeği, iki adet RPG-7 roketatar, dört adet el bombası, 19 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 720 adet muhtelif çapta fişek, 60 adet tahrip kapsülü, 300 kilogram amonyum nitrat, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sekiz adet antitank mayını ve 35 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari’nin Çukurca kırsalında ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi.