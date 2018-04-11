HABER

Kuzey Irak, Hakkari ve Şırnak’taki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesi, Hakkari’nin Çukurca ilçesi ve Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kilogram amonyum nitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfeği, bir adet Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda bir adet Biksi makineli tüfeği, iki adet RPG-7 roketatar, dört adet el bombası, 19 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 720 adet muhtelif çapta fişek, 60 adet tahrip kapsülü, 300 kilogram amonyum nitrat, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kuzey Irak, Hakkari ve Şırnak’taki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesi, Hakkari’nin Çukurca ilçesi ve Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kilogram amonyum nitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfeği, bir adet Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda bir adet Biksi makineli tüfeği, iki adet RPG-7 roketatar, dört adet el bombası, 19 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 720 adet muhtelif çapta fişek, 60 adet tahrip kapsülü, 300 kilogram amonyum nitrat, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sekiz adet antitank mayını ve 35 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hakkari’nin Çukurca kırsalında ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi.

Kuzey Irak, Hakkari ve Şırnak’taki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

Kuzey Irak, Hakkari ve Şırnak’taki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

Kuzey Irak, Hakkari ve Şırnak’taki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlamaTrump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.