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Kuzey Irak hava sahasının açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Ekşi, Erbil'e tarifeli seferlerin 26 Mart’da başlayacağını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak'ın Erbil kentine yapılacak tarifeli seferlerin 26 Mart’da başlayacağını duyurdu.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, Kuzey Irak hava sahasının açılmasıyla birlikte Erbil'e yapılacak seferlerin başlangıcına ilişkin açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Erbil’e 26 Mart’da seferlere başlıyoruz. Seferimiz satışa açılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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bilal ekşi Erbil THY

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