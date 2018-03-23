Kuzey Irak hava sahasının açılması

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak'ın Erbil kentine yapılacak tarifeli seferlerin 26 Mart’da başlayacağını duyurdu.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, Kuzey Irak hava sahasının açılmasıyla birlikte Erbil'e yapılacak seferlerin başlangıcına ilişkin açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "Erbil’e 26 Mart’da seferlere başlıyoruz. Seferimiz satışa açılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum