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Kuzey Irak şehidi Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

 Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cenaze töreni
Namaz kılınması

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