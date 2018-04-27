HABER

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"27 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Olayı müteakip saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

TSK duyurdu: 1 asker şehitTSK duyurdu: 1 asker şehit
Flaş... Suriye'den kahreden haber!Flaş... Suriye'den kahreden haber!
Doğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılarDoğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK şehit kuzey ırak

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne isimiz var irakta.
alıştırdınız milleti şehit haberlerine tepki vemrmiyor artık kimse sıradan bir olay gibi karşılıyorlar.
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.