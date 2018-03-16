Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kanirash bölgelerindeki teröristlere yönelik operasyonda biri yaralı 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

1 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kanirash bölgelerindeki teröristlere yönelik operasyonda biri yaralı 13 terörist etkisiz hale getirildi.

2 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Yaralı teröriste güvenlik güçleri operasyon bölgesinde ilk müdahalede bulundu. Bacağından ve kolundan yaralanan teröristi, Mehmetçik tedavi etti.

3 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart gecesi PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon bir haftadır sürüyor.

4 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla üs bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarına karşı Mehmetçik, son teknolojik cihazlarla belirlenen terör yuvalarına operasyon düzenledi.

5 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kanirash bölgelerindeki teröristlere yönelik operasyonda şimdiye kadar biri yaralı 13 terörist etkisiz hale getirildi.

6 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

7 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Yaralı teröriste güvenlik güçleri operasyon bölgesinde ilk müdahalede bulundu. Bacağından ve kolundan yaralanan teröristi, Mehmetçik tedavi etti.

8 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazide hava destekli geçekleştirilen operasyonda ayrıca teröristlere ait 11 mağara ve 23 barınak kullanılmaz hale getirildi.

9 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 26 el yapımı patlayıcı bulunup imha edildi, zagros keskin nişancı tüfeği, doçka ağır makineli tüfek, biksi, M16 piyade silahı, 6'lı bombaatar, Kalaşnikof, HK-33 piyade tüfeği, 2 katyuşa roketi, 2 çok namlulu roketatar mühimmatı, bin 200 adet 14.5 mm doçka mermisi, 7 bin adet Kalaşnikof mermisi, 30 bin 800 biksi mermisi, 14 RPG-7 roketatar, 10 bidon amonyum nitrat ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

10 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Mehmetçik'in TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında sivillere yönelik hassasiyeti, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonunda da sürüyor.

11 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe! Mehmetçik, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösteriyor.

12 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

13 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

14 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

15 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

16 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

17 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

18 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

19 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

20 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

21 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

22 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

23 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

24 / 25 Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!