Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

TSK tarafından Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik düzenlenen harekata ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir." denildi.