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Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik başlatılan hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

TSK tarafından Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik düzenlenen harekata ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Terör örgütü TSK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yani nihayet kuzey irak yerine doğru terim olan Irak'ın kuzeyi demeye başladiniz..
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