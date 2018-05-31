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Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın Kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu.

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ırakta bizim askerimizin ne işi var ki yazıklar olsun ülkeye
ne isimiz var baska ulkenin topraklatında? bizene yani kuzey ıraktan bizeneeeeee !!!!
Allahım şehadetlerini kabul etsin. Yakınlarına sabır versin
Mekanları cennet olsun, Allah cc sebep olanların belasını versin...
canilik başka bişi değil
seçim vakti AKP oy peşinde
şimdi hdp ile ittifak yapanların yorumlarını izle
allah rahmet eylesin nur içinde yatsınlar içlerinde çürük çıkan bedelli yapan asker yoktur her halde değilmi yani halkın çocuklarıdır
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN KINALI MEHMETLERİN VATAN EVLATLARININ SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Allah şu azim-i mübarek günlerde, Vatana ve şehid analarına bu acıyı yaşatanları, içeride dışarıda tüm hainleri helak eylesin. Milletimin başı sağolsun..
SEÇİME YAKIN ŞEHİT HABERLERİ GELİYOR ? ALLAH BALENIZI VERSİN SOYSUZLAR . BU MILLET BU HABERLERIN GELMESININ NEDENINI COK IYI BILIYOR . TAMAM
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