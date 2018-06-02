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Kuzey Irak, Tunceli ve Siirt'te 15 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:18 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada hava harekatlarında Kuzey Irak, Tunceli ve Siirt'te 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik dün ve bugün gerçekleştirilen hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Tunceli merkez kırsalında yürütülen operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra dün ve bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ve Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine de hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalına yönelik, 1-2 Haziran'da düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli PKK TSK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne güzel haberler... artık apaçık gözüküyor ki pkkya vurulan her darbe ABD'ye İsrail'e vuruluyor.
güne güzel haberle baslamak
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