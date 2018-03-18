Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde bulunan patlayıcılar imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, komando birlikleri tarafından icra edilen operasyonda dört el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtilerek bulunan el yapımı patlayıcıların imha edildiği kaydedildi. (CNR-BC -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum