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Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde bulunan patlayıcılar imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 08:39 | Son Güncelleme

Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde bulunan patlayıcılar imha edildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, komando birlikleri tarafından icra edilen operasyonda dört el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtilerek bulunan el yapımı patlayıcıların imha edildiği kaydedildi.

Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde bulunan patlayıcılar imha edildi

Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde bulunan patlayıcılar imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, komando birlikleri tarafından icra edilen operasyonda dört el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtilerek bulunan el yapımı patlayıcıların imha edildiği kaydedildi. (CNR-BC -

Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde bulunan patlayıcılar imha edildi

Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde bulunan patlayıcılar imha edildi

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