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Kuzey Irak’ta hava harekatı: 8 hedef imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:13 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik yapılan hava harekatında 8 hedefin imha edildiğini açıkladı.TSK’dan yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik yapılan hava harekatında 8 hedefin imha edildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği bildirildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

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