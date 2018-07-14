Kuzey İrlanda'da Sinn Fein'in eski lideri Adams'ın evine saldırı

LONDRA (AA) - İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein Partisi'nin eski Genel Başkanı Gerry Adams'ın evine patlayıcı cihazla saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Sinn Fein'den yapılan açıklamada, cuma gecesi gerçekleşen 2 olayda, Gerry'nin başkent Belfast'taki evi ile bir diğer partili aktivist Bobby Storey'in evinin hedef alındığı kaydedildi.

Adams'ın evine patlayıcı bir cihaz atıldığı bilgisi paylaşılırken, 2 saldırıda da can kaybı veya yaralanma olmadığı ve konuya ilişkin polisin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Storey, IRA ile olan bağlantıları sebebiyle hapse mahkum edilmiş ve 1983'te yüksek güvenlikli bir hapishaneden 38 IRA destekçisi mahkumun kaçışını sağlamıştı. Bağlantılı olduğunu her zaman reddeden Gerry Adams da İngiliz makamları tarafından IRA'nın önde gelen isimleri arasında görüldü.

İngiliz hükümeti ile IRA arasında 1972'deki gizli görüşmeleri yürüten isimler arasında yer alan Adams, 1983'te İngiltere'de milletvekili olmuş ve Sinn Fein'in lideri olarak seçilmişti.

Gerry Adams, şubat ayında parti liderliğini Mary Lou McDonald'a devretmişti.

IRA, 2005'de silah bırakarak Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile bağlarını koparması amacıyla sürdürdüğü şiddet eylemlerine son vermişti. IRA'nın siyasi kanadı olarak bilinen Sinn Fein Partisi, İngiltere, İrlanda ve Kuzey İrlanda parlamentolarında temsil ediliyor.

