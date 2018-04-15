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"Kuzey Kıbrıs, Türkiye'de yaşayan her ferdin göz bebeğidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: - "Osmanlı'dan kalma eserler bizim adadaki varlığımızın tapu senetleridir. Bu nedenle onların, özellikle bakıma muhtaç olanların bir an evvel restore edilerek, kazanılması son derece önemlidir" - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Kuzey Kıbrıs, Türkiye'de yaşayan her ferdin göz bebeğidir. Sizin ayağınıza diken batsa, bizim Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanımızın yüreğine hançer saplanır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye'de yaşayan her ferdin göz bebeği olduğunu belirterek, "Sizin ayağınıza diken batsa, bizim Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanımızın yüreğine hançer saplanır." dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere KKTC’ye gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Lefkoşa’nın bir tarih ve kültür şehri, özellikle bölgenin Lüzinyan’dan Venedik’e, Venedik’ten Osmanlı’ya ve İngiliz koloni dönemine ait mimarinin belli örneklerini barındırdığı tam bir "kültürler sentezi" olduğunu belirtti.

- “Osmanlı eserleri Ada'daki varlığımızın tapu senetleridir”

Kıbrıs'a Osmanlı’nın bıraktığı mirasın gözle görülür, elle tutulur bir noktada olduğunu aktaran Akıncı, “Osmanlı'dan kalma eserler, bizim adadaki varlığımızın tapu senetleridir. Bu nedenle onların, özellikle bakıma muhtaç olanlarının bir an evvel restore edilerek, kazanılması son derece önemlidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu eserlerin geçmiş dönemlerde, özellikle İngiliz yönetimi döneminde belirli ihmallere uğradığına işaret ederek, "Halbuki burada çok güzel bir Osmanlı şehri dokusu örneği var. Örneğin, dar sokaklı, cumbalı ve iç avlulu evlerin bulunduğu Arabahmet Mahallesi’nin olduğu gibi korunması lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'de turizm denince akla sadece "gazinoların” gelmemesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, şunları söyledi:

"Sunabileceğimiz çok alternatiflerimiz var. Güzel sahillerimiz, güzel mutfağımız, güzel insanlarımız var ama tarihimiz ve kültürümüz de var. Bir kısmı Güney Kıbrıs’ta kalmış olmakla beraber, Hala Sultan Tekkesi gibi, yine de görülmeye değer çok sayıda Osmanlı eserlerimiz var. Bunları sadece Türk insanıyla değil, dünyanın çeşitli yerlerinden gelebilecek turistlerle buluşturmak bizim görevimiz diye düşünüyorum."

- "KKTC, Türkiye'de yaşayan her ferdin göz bebeğidir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Akıncı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını iletti.

KKTC’de olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu bildiren Çavuşoğlu, bugün gerçekleştirdikleri etkinlikle, adadaki Osmanlı eserleri konusunda farkındalık yaratarak, ülkeye gelecek insanların dikkatine sunma yönünde önemli bir icraat yaptıklarını kaydetti.

Lefkoşa’daki çok sayıdaki vakıf eserinin bulunduğunu, bu nadide eserlerin görülmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, başlattıkları projenin önemli kazanımları olacağına inandığını belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki "ana vatan-yavru vatan” ilişkisinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, “KKTC, Türkiye'de yaşayan her ferdin göz bebeğidir. Sizin ayağınıza diken batsa, bizim Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanımızın yüreğine hançer saplanır." diye konuştu.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

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