"Kuzey Kıbrıs, Türkiye'de yaşayan her ferdin göz bebeğidir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye'de yaşayan her ferdin göz bebeği olduğunu belirterek, "Sizin ayağınıza diken batsa, bizim Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanımızın yüreğine hançer saplanır." dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere KKTC’ye gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Lefkoşa’nın bir tarih ve kültür şehri, özellikle bölgenin Lüzinyan’dan Venedik’e, Venedik’ten Osmanlı’ya ve İngiliz koloni dönemine ait mimarinin belli örneklerini barındırdığı tam bir "kültürler sentezi" olduğunu belirtti.

- “Osmanlı eserleri Ada'daki varlığımızın tapu senetleridir”

Kıbrıs'a Osmanlı’nın bıraktığı mirasın gözle görülür, elle tutulur bir noktada olduğunu aktaran Akıncı, “Osmanlı'dan kalma eserler, bizim adadaki varlığımızın tapu senetleridir. Bu nedenle onların, özellikle bakıma muhtaç olanlarının bir an evvel restore edilerek, kazanılması son derece önemlidir." diye konuştu.