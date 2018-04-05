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Kuzey Kıbrıslı öğrencilerden Japonya'da müzik ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:48 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıslı öğrencilerden Japonya'da müzik ziyafeti

Kuzey Kıbrıslı öğrenciler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da müzik ziyafeti verdi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya'daki temasları kapsamında Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde İstanbul-Şimonoseki kardeş şehir ilişkisi vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Resepsiyonda KKTC Sanat, Müzik ve Bale Okulunun öğrencileri, davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, Tokyo'da bulunmaktan ve Akdağ ile görüşmekten dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Öğrenciler, Suzuki'nin 54. Büyük Konseri'nde Japonya İmparatoru Akihito’nun da izlediği 2 bin kişilik bir sahne performansı için Tokyo'da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Japonya Kuzey Kıbrıs

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