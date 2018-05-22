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Kuzey Kore-ABD arasında yapılması planlanan zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore ve ABD arasında planlanan zirvenin gerçekleştirileceğini bildirdi

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kore Yarımadası'ndaki gerilime rağmen Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki zirvenin yapılacağını söyledi.

Chung, ABD'nin başkenti Washington'a giderken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore-ABD zirvesinin daha önceden planlandığı gibi 12 Haziran'da yapılacağına yüzde 99,9 inandıklarını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki görüşmeleriyle ilgili olarak Chung, Moon ve Trump'ın Kuzey Kore-ABD zirvesinin başarılı geçmesi için nelerin yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirilmişti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Güney Kore Kuzey Kore

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