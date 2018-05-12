Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Güney Kore ile ilişkilerini düzelterek tarihinde ilk "devlet başkanları düzeyinde" buluşma gerçekleştiren ve Haziran ayında da devlet başkanı Kim'in ABD Başkanı Trump ile buluşacağı Kuzey Kore'den çok çarpıcı bir adım daha geldi.

Ay başında bundan sonra nükleer deneme yapmayacağını duyuran Kuzey Kore, nükleer deneme alanını da 23-25 Mayıs'ta törenle kapatacağını açıkladı.

Bölgedeki tünellerin patlatılacağı, diğer tesislerin de söküleceği açıklandı. ABD, Güney Kore, Çin, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin etkinliğe davet edileceği de belirtildi.

2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile tarihi bir randevuya imza atmıştı. Kim Jong-un, Güney Koreli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bu konudaki niyetini beyan etmişti.

TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE BÜYÜK JEST



ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un arasında merakla beklenen görüşmenin de 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanıyor.