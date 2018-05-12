Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Güney Kore ile ilişkilerini düzelterek tarihinde ilk "devlet başkanları düzeyinde" buluşma gerçekleştiren ve Haziran ayında da devlet başkanı Kim'in ABD Başkanı Trump ile buluşacağı Kuzey Kore'den çok çarpıcı bir adım daha geldi.
Ay başında bundan sonra nükleer deneme yapmayacağını duyuran Kuzey Kore, nükleer deneme alanını da 23-25 Mayıs'ta törenle kapatacağını açıkladı.
Bölgedeki tünellerin patlatılacağı, diğer tesislerin de söküleceği açıklandı. ABD, Güney Kore, Çin, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin etkinliğe davet edileceği de belirtildi.
2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile tarihi bir randevuya imza atmıştı. Kim Jong-un, Güney Koreli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bu konudaki niyetini beyan etmişti.
TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE BÜYÜK JEST
ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un arasında merakla beklenen görüşmenin de 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pyongyang ziyaretinden boş dönmedi ve Çarşamba günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dün serbest bıraktığı üç Amerikalı tutukluyu beraberinde ülkelerine getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump da onları karşılamaya gitti.
Burada Kim Jong-un'a teşekkür eden Trump, “Dürüstçe konuşalım, bunun olacağını düşünmüyorduk ama oldu. Bu gece üç gerçekten müthiş insan için özel bir gece” dedi. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasının en gurur duyacağı başarısı olacağını söyleyerek, Kim'in ülkesini 'gerçek dünya'ya döndürmek istediğine inandığını belirtti.
ABD- KUZEY KORE ARASINDA İLK SOMUT ADIM
Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.
Son olarak dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kuzey Kore'nin ekonomisine yardımcı olmayı istediklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum