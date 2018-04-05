Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri'den Koreler arası ilişkilere dair açıklama

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Kore Yarımadası'nda bir uzlaşma atmosferi oluştuğunu ve Koreler arası ilişkilerde "ilerleme kaydedilebileceğini" belirtti.

Kyodo ajansının, Rusya Interfax haber ajansına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Kuzey ve Güney Kore'nin, çabalarını birleştirerek ilişkilerde ilerleme kaydedebileceğini ifade etti.

Ri, "Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri sayesinde, Kore Yarımadası'nda bir uzlaşma atmosferi meydana geldi." dedi.

Diğer yandan Bakan Ri, büyük ülkelerin eylemlerinin sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün görüşen Ri'nin, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret ederek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kuzey ve Güney Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyetler, 29 Mart'ta sınır köyü Panmunjom'da bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, 27 Nisan'da Panmunjom'un güneyindeki "Barış Evi'nde" yapılacak zirveye katılacağı belirtilmişti.