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Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, tarihi zirve için iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 03:46 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, tarihi zirve için iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kim-Moon Zirvesi Kuzey Kore Kim Jong-un

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