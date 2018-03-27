Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiası

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e gittiği haberlerinin ardından trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği iddia ediliyor.

Yonhap ajansının haberine göre, alışılmadık biçimde korunan özel trenin Pekin'e gittiği ve trende Kuzey Koreli üst düzey bir heyetin bulunduğu haberleri üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "Hükümetimiz, haberlerin doğru olup olmadığı dahil, durumu etraflıca anlamaya çalışıyor." dedi.

Yetkili, Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'i ziyaret edip etmediğinin henüz doğrulanmadığını belirtti.

Diğer bir bakanlık yetkilisi ise trenin Pekin'e varmasıyla ilgili detayların bilinmediğini belirterek "Çin tarafı, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi." dedi.

Bir hükümet kaynağı, trende Kim Jong-un'un olduğuna ilişkin dolaylı kanıt bile bulunmadığını ifade ederken diğer yetkililer, "Kim, Çin'de olsun ya da olmasın bu durumun Kuzey Kore'nin uzlaşmacı tutumunun artmasının bir işareti şeklinde yorumlanabileceğini" kaydetti.

Yetkililerden biri "Kuzey Kore, dış ilişkiler perspektifinden, Güney Kore ve ABD'ye ek olarak Çin ve Rusya ile de iletişime geçebilir." ifadesini kullandı.