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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiası

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e gittiği haberlerinin ardından trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği iddia ediliyor.

Yonhap ajansının haberine göre, alışılmadık biçimde korunan özel trenin Pekin'e gittiği ve trende Kuzey Koreli üst düzey bir heyetin bulunduğu haberleri üzerine Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "Hükümetimiz, haberlerin doğru olup olmadığı dahil, durumu etraflıca anlamaya çalışıyor." dedi.

Yetkili, Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'i ziyaret edip etmediğinin henüz doğrulanmadığını belirtti.

Diğer bir bakanlık yetkilisi ise trenin Pekin'e varmasıyla ilgili detayların bilinmediğini belirterek "Çin tarafı, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi." dedi.

Bir hükümet kaynağı, trende Kim Jong-un'un olduğuna ilişkin dolaylı kanıt bile bulunmadığını ifade ederken diğer yetkililer, "Kim, Çin'de olsun ya da olmasın bu durumun Kuzey Kore'nin uzlaşmacı tutumunun artmasının bir işareti şeklinde yorumlanabileceğini" kaydetti.

Yetkililerden biri "Kuzey Kore, dış ilişkiler perspektifinden, Güney Kore ve ABD'ye ek olarak Çin ve Rusya ile de iletişime geçebilir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore basını, konuya ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, dün, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e gittiğini, trende üst düzey bir heyet bulunduğunu ve kentte güvenliğin arttırıldığını duyurmuştu.

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği iddiasına yer verilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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