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Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim, Güney Kore'yi ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 07:00 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim, Güney Kore'yi ziyaret edecek

SEUL (AA) - Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın, PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılacak kafileye başkanlık etmek üzere Güney Kore'ye gideceği açıklandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pyongyang yönetimi, ülkeyi yurt dışındaki törenlerde temsil eden Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim'i 22 kişilik kafileye başkanlık etmek için Güney Kore'ye göndereceği bilgisini Seul yönetimi ile paylaştı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore yönetiminin dün 140 kişiden oluşan Samjiyon Sanat Grubu'nu da feribotla Güney Kore'ye göndermeyi teklif ettiği kaydedilirken, sanat grubunun geleceği güzergaha yönelik istişarelerin sürdüğü belirtildi.

Kim Yong-nam'ın gönderilmesi, son yıllarda Kuzey Kore tarafından Güney Kore'ye yapılan en üst düzey ziyaret anlamı taşıyor.

Kuzey Kore'den geçen hafta Güney Kore'ye gönderilen 8 kişilik bir heyet, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları için oluşturulan tesisler ve konaklama alanlarında incelemelerde bulunmuştu.

İki ülke heyetleri, 20 Ocak'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Kuzey Kore'den sporcuların katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Kore Yarımadası'nda ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlar yapması ve Pyongyang yönetiminin nükleer füze denemeleri ile yaşanan gerginlik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajında Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirtmesi ve bu konuda Seul yönetimi ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmesiyle azalmaya başlamıştı.

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Güney Kore Kuzey Kore Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam PyeongChang Kış Olimpiyatları Pyongyang yönetimi

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