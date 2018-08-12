Kuzey Kore medyasından Güney Kore'ye suçlama

Kuzey Kore medyası, Güney Kore'yi, iki ülke liderleri arasında 27 Nisan'da kabul edilen Panmunjom Deklarasyonu ile ilgili yeterince ilerleme kaydetmemekle suçladı.

Yonhap ajansınca Kuzey Kore hükümetine ait internet sitesi Uriminzokkiri’de yayınlanan açıklamaya yer verilen haberde, Güney Kore'nin, Panmunjom Deklarasyonu çerçevesinde Koreler arası ilişkileri geliştirmek için daha fazla çalışması gerektiği vurgulandı.

Seul hükümetinin, ABD liderliğindeki yaptırımlara "körü körüne bağlanmasının", deklarasyona uyulmasında büyük bir engel olduğu savunulan açıklamada, "Panmunjom Deklarasyonu'nun 27 Nisan'da kabul edilmesinden bu yana 100 günden fazla bir süre geçti ancak hiçbir meyve alınmadı ya da gelişme kaydedilmedi. Bu, ABD'nin yaptırımlarından ve Güney'in onlara haksız katılımından kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kore Merkezi Haber Ajansına bağlı internet sitesi Uriminzokkiri'de, "Panmunjom Deklarasyonu tek taraflı çabalarla uygulanamaz. Zaman politik kazanım zamanı değil. Herkesin, Koreler arası ilişkileri geliştirmek adına içtenlikle çalışması gerekiyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.