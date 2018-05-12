Kuzey Kore nükleer deneme sahasını boşaltacak

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin, lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek ay yapılacak zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağı bildirildi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtildi.
Açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedildi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'daki zirvenin ardından imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan "tamamen" arındırılması ve mevcut ateşkes halini sona erdirerek Kore Savaşı'nı resmen noktalayacak kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklamıştı.
Tarihi kararların alındığı zirvenin sonrasında Kuzey Kore lideri Kim, Çin'e resmi bir ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.
Kim, ABD Başkanı Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek. Görüşmeden önce 22 Mayıs'ta Güney Kore ile ABD arasında Washington'da bir zirve yapılacak.
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