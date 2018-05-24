Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha ediyor

PUNGGYE-RI (AA) - Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı.
Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi.
Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağını duyurmuştu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.
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