Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha ediyor

PUNGGYE-RI (AA) - Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı.

Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi.

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.

