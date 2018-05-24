HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha ediyor

PUNGGYE-RI (AA) - Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı.

Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi.

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Ofis basan kızlar terör estirdi!Ofis basan kızlar terör estirdi!
'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imha Kuzey Kore nükleer deneme sahası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Ofis basan kızlar terör estirdi!

Ofis basan kızlar terör estirdi!

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.