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"Kuzey Kore nükleer silahlardan arındırılma konusunda istekli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: - "ABD ve Kuzey Kore yapılacak zirve hakkında doğrudan görüşüyor ve Kuzey Kore nükleer silahlardan arındırılma konusunda istekli olduğunu belirtti"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD'nin Kore bölgesinin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki görüşlerini paylaştığını belirtti.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'in 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'da basın basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, Kim'in, Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda hazır olduğunu söylediğini aktararak "ABD ve Kuzey Kore yapılacak zirve hakkında doğrudan görüşüyor ve Kuzey Kore nükleer silahlardan arındırılma konusunda istekli olduğunu belirtti." dedi.

Başkan Trump'ın Singapur'a "umutlu" bir şekilde gittiğini kaydeden Pompeo, "Fakat dikkatli olacak. Daha önce ne kadar kötü anlaşmalar yapıldığını gördük. Trump kötü bir anlaşmaya yanaşmaz." diye konuştu.

Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri ile Singapur'da yapacağı zirvenin beklediği gibi geçmesi durumunda daha sonra Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da başlayacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD abd başkanı donald trump Kuzey Kore Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

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