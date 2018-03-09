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Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 11:02 | Son Güncelleme

Dünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

McAfee'nin yayımladığı rapora göre, saldırı sırasında hackerların Türkiye'deki finans ve hükumet kuruluşlarını virüslü bir kripto-para sitesine yönlendirerek hassas bilgileri çalma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

"FİNANSAL HIRSIZLIK"

McAfee firmasında görevli Raj Samani, Kuzey Kore'nin bu girişimini 'finansal hırsızlık' olarak tanımladı. Siber güvenlik uzmanları, Kuzey Kore'ye yönelik Batı yaptırımları sertleşirken, Koreli hackerların finans kurumlarına yönelik saldırılarında da artış olduğunu belirtiyor.

KUZEY KORE'YE BAĞLI HACKER GRUBU

Raporda şu ifadeler yer aldı;

"Analizimiz temel alındığı, Türkiye'deki finansal örgütler virüslü Microsoft Word dosyalarının bulunduğu 'Spear Phishing' mailleriyle hedef alındı. Bu döküman, kısa süre önce Kore Bilgisayar Güvenliği Kurumu tarafından duyurulan iliştirilmiş bir Adobe Flash eklentisini içeriyor"

'Hidden Cobra Türk finans sitemini hedef aldı' başlığıyla sunulan raporda, sözü geçen Hidden Cobra'nın Kuzey Kore'ye bağlı hacker grubu olduğu biliniyor.

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Uluslararası bankalardan ATM'lere kadar birçok yere saldırı düzenlendiğini belirten güvenlik uzmanları, hackerların Adobe Flash'da bulunan bir açığı kullanmak için çok kısa sürede bir virüs geliştirebildiklerine dikkat çekiyor.

McAfee, Türkiye'ye yönelik siber saldırıda, virüsün bir dosya içine yerleştirildiğini bunun da Türkiye'deki birçok bilgisayara bulaştığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Türkiye finans McAfee

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
ne kadar abartılı başık arıyorsunuz yaa. Savaş var sanki
kuzey korede bilgisayar varmıymış
@irfan.celik cok guzel bi yorumdu, gülme krizine girdim. :)
kuzey kore üzerinden ip alan abd haçlıları bu kadr düştünüzmü.. siber saldırı ilk dalgada yok edildi..
@karpinli , Afrinde bizi araplardan daha çok destekleyen kuzey köre yapmaz
Baba hani kardeştik bi dur kurban olayım beraberiz bu yolda :)
@83baskop83 güney koreyle kardeşiz , kuzeyle değil
@alik2 kardeş mevzuyu anlamadın sen amerika düşmanı olduğu için dedim yoksa yemişim hepsini bizim bizden başka dostumuz kardeşimiz yoktur .
ne yani bizim Alyıldız timde Xabi Alonsonun instagramını hackliyip kahraman oldu. olur bunlar
kimyon amca biz turkleri abd li conilerle karistirma sakin akilli olun aklinizi o kucuk kafaniza toplayin o teknolojik kimyasallariniz felan sokmez bize levyeyi alir agzinizi burnunuzu dagitiriz allahima...
siz hepinizsiniz biz tekiz
hayatının yanlışlarını yaptılar :))
haber ve haber başlığı olarak yapılan bu algı çok çirkin
şimdi onlar düşünsün bizimkiler boş durmaZ:)
ola sizde mi hırsızlığa başladınız k kore ? elimizde bi sanal gücümüz kalmıştı onu da siz mi çalacaksınız
bir onlar eksikti. topunuz gelin lan
Bankalara borçlarımızı silmişler mi :dd
bir siz eksiktiniz sizide kim yönetiyorsa,.....
hani düşmanımın dostu dostumdu, oldu mu bu şimdi kuzey kore.
BİZ TRUMP'A BENZEMEYİZ!!! "AFRİN" DÖNÜŞÜ GÖRÜŞÜRÜZ!!!
Çok rahatım çünkü bizim Ayyıldız’ımız var
Ayyıldız Timi gerekeni yapar
öyle bi yazmışınız ki sanki kim amca bizi füzelemiş
düşenin dostu olmaz, Kore de fırsattan istifade etmek için bunu yaptı. yaşasın TÜRK Milleti. yaşasın TÜRK heckarler
mccafe mi dünya devi :D dünyanin en anlamsiz en lüzumsuz virüs koruma progrmidir :D
Bu işte bir iş var. Bizi Afrin harekatında Araplardan daha daha çok destekleyen Kuzey Köre bunu yapmaz.
Salaklar(K.Koreli Hacker Grup) sizin düşmanınız biz değiliz Amerika. Azıcık düşünseler direk olmasa da kısmen bizim de Amerika ile mücadele ettiğimizi anlarlar.
Aslan koreliler devam edin arkanızdayız gerçekten inanılmaz mucizenin adı gregor mavidov bu adam tamı tamına 100 kat kazandırıyo yakın arkadaşım hergün iddaa oynayarak bir ayda inanılmaz bir servet elde etti şuanda türkiyenin en zengin üçüncü kişisi bu adamı takip edin çalışmadan bir ay içinde en zenginler listesine girin
amerikanın yaptırdığına o kadar eminim ki Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
sosyalist kimyon reis halkın vergi borcunu vs silse hayır duası alırsın bolbol
çok abartılı başlık atıyorsunuz dostmu düşmanmı ne olduğunuz belli değil .. sanki türkiyeye gerçek bi saldırı olsa zevk alacaksınız .yazık çok yazık başka TÜRKİYE yok sahip çıkalım
Hayda bu ne şimdi güne kötü başladık yürüyün be koreli aslanlar kim tutar sizi beyler inanılmaz bi iddaacı bu adam molvin paydin efsane iddaacı bu adam tamı tamına bin kat kazandırıyo yok böyle bi adam garanti hergün iddaa oynayarak haftada yedibin kat ayda otuzbinkat para kazanarak türkiyenin en zengini olabilirsiniz bu mucize adamı kaçırmayın bi arkadaşım bu şekilde oynayarak bir ayda türkiyenin en zenginleri listesinde ilk on sırada bu mucize adamı kaçırmayın
ABD den korktuda türkiyeyemi kafatutuyor türkiye ABD ye benzemezkafanı keser
amerikali MC Afee aciklamis K.Koreli Hacker gurubu turkiyeye saldirmis..TAMAM Kabul ettik..,diyelim.Peki sebep ne???Simdi ulkezin ileri zekali gerileri K.Koreyi protesto ederler...Ederlermi?! Ederler Ederler cunku bunlarda beyin yok bu bir ikincisi amac hedef sapsin ABD nin yaptiklari unutulsun ..AAAH AH konusacak cok sey var ama bizim dokunulmazligimiz yok
güney kore dosttur karıştırmayın
Attığınız haber başlıklarıyla içeriğin alakasızlığı siteden soğutuyor insanı
Bu işi kuzey kore yaptı diyenler yaptırmıştır kuzey korede bırak interneti tv yokmuş
Hesabımıza para mı yatıracaklar acaba! :D
ne saçma bir haber başlığı.
Eyyyyyy kore =))
yok yok küçük enişte yapmaz öyle şey
hani bu trumpa sarıyordu abd yi yok edecekti biz dost idik siber saldırıda ne sabri reis bi el at bu duruma diğer reisten ses çıkmıyor.:-)
bi siz eksiktiniz. şimdi tamam oldu.
onların uçakları varsa bizim allahımız var diyen bir sistem yönetiyor bunların başımıza gelmesi normal bir an önce arap masallarından uyanıp özümüze türklüğümüze dönmemiz gerek umarım geç olmadan uyanırız
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