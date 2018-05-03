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Kuzey Kore tutuklu 3 Amerikalıyı serbest bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşını serbest bırakacağını bildirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

Amerikan Fox News kanalının yayınına katılan Giuliani, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'u, 3 mahkumu bugün serbest bırakacak kadar etkiledik." diyerek detaylara girmek istemediğini, ancak önceki yönetimler tarafından da serbest bırakılmaları istenen bu kişilerin bugün bırakılacaklarını iddia etti.

Serbest bırakılmaları beklenen kişilerin isimlerinin Kim Hak-song, Kim Sang Duk ve Kim Dong Chul olduğu bildirildi. Chul'un 2015, diğer iki mahkumun ise geçen yıldan bu yana tutuklu oldukları kaydedildi.

Konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Herkesin farkında olduğu gibi önceki yönetim Kuzey Kore kampından 3 rehinenin salınmasını istiyordu, ancak boşuna. Takipte kalın." ifadelerini kullanmış ve bu kişilerin salınabileceğini ima etmişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer diplomasinin ilerlemesi sonucunda Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore Rudy Giuliani

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