Kuzey Kore ve Singapur dışişleri bakanlarından Kim-Trump zirvesi öncesi buluşma

Kuzey Kore ve Singapur dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gerçekleştireceği zirve öncesinde bir araya geldi.
Kyodo ajansının haberine göre, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüştü.
Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balakrishnan'ın, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Açıklamada, Balakrishnan'ın, Kuzey Koreli mevkidaşının daveti üzerine ülkeyi ziyaret ettiği bildirildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Balakrishnan, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelmiş ve Trump ile Kim'in gerçekleştireceği zirvenin Singapur'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.
Balakrishnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da zirvenin ülkesinde düzenlenecek olmasının iki tarafın Singapur'a güvenini gösterdiğini kaydederek dünya barışının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını açıklamıştı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenleneceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.
Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini belirten Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." demişti.
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