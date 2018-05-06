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Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Kuzey Koreli yetkili, ABD'nin tehditlerine son vermesi gerektiğini ifade etti

Kuzey Kore, ABD'nin kendisine yönelik baskı ve askeri tehditten vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) verdiği mülakatta, ABD'nin tehdit ve baskısının nükleer programla ilgili sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi.

Yetkili, Kore Yarımadası'nda barış ve uzlaşmaya yönelik adımlar atılırken, ABD'nin Kuzey Kore'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalıştığını öne sürdü.

ABD'nin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade eden yetkili, ABD'nin, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması niyetini, sanki baskı ve yaptırımlar sonucunda açıklamış gibi bir izlenim vermeye çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump mayıs başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde olabileceğini söylemişti.

Öte yandan Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD baskı Kuzey Kore Zirve

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