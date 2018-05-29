Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyaret

PEKİN/ Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, ABD'ye hareket etmeden önce Pekin Havaalanı'nda Çinli yetkililerle görüşecek.

Adının açıklanmasını istemeyen Çinli yetkili, ziyarete ilişkin "Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, Pekin'e ulaşmıştır. Burada havaalanında Çinli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yarın ABD'ye hareket edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kim'in ziyaretinin iki ülke heyetlerinin Singapur zirvesi için Seul'de yaptığı hazırlık görüşmelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kim'in ABD'de de Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin eski askeri istihbarat şefi olan Kim, nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınıyor. Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.

