HABER

Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kuzey Kore, Amerikalı bazı yetkililerin Pyongyang yönetimine yönelik uluslararası yaptırımları artırma çalışmasının, nükleer silahların yok edilmesi sürecinde kesintiye yol açacağı uyarısında bulundu.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, nükleer ve füze denemelerini durdurduklarına, nükleer deneme sahasını imha ettiklerine dikkati çeken Kuzey Kore hükümet yetkilileri, ABD'deki bazı siyasetçilerin, ülkeye yönelik yaptırımları sürdürmek istemesi nedeniyle nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore ile ABD tarafından yapılan ortak açıklama çerçevesinde, "ABD, diyalog ortağı için temel etik kurallara dahi uymadığı ve önceki yönetimlerin tümünün denediği ancak başarısız olduğu çağdışı senaryoya bağlı kaldığı sürece, uygulamada herhangi bir ilerleme beklenemez." dedi.

İsmi açıklanmayan sözcü, Kore Yarımadası'ndaki zor kazanılmış istikrar ortamının devam edeceğine dair bir garanti olmadığını da sözlerine ekledi. Sözcü, "ABD, bu gecikmiş zamanda bile, samimi çabalarımıza uygun şekilde mukabelede bulunmalı." görüşünü savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, geçen hafta sonu, ülkesinin "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürmesini kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelere, Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Pompeo, herhangi bir ihlalin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirterek, "Rusların ve diğer ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Denizli'nin termal yatırımı, 'yaşlı nüfus' ile büyüyecekDenizli'nin termal yatırımı, 'yaşlı nüfus' ile büyüyecek
Alman vatandaşı, iş verdiği Türk tarafından dolandırıldığını iddia ettiAlman vatandaşı, iş verdiği Türk tarafından dolandırıldığını iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'ye tepki Kuzey Kore nükleer silahların yok edilmesi

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Gri listedeki terörist öldürüldü

Gri listedeki terörist öldürüldü

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

TSK'da FETÖ operasyonu!

TSK'da FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.