Kuzey Kore'den Japonya'nın füze kalkanı planına eleştiri

Kuzey Kore medyası, Japonya'nın Kuzey Kore'den gelebilecek füze tehditlerine karşı karaya konuşlu "Aegis Ashore" füze savunma sistemi yerleştirme planını eleştirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin Rodong Sinmun gazetesinde yer alan haberde, Japonya hükümetinin Kuzey Kore'ye karşı Aegis Ashore sistemi konuşlandırma planı, "Japon rejiminin, artan endişeleri ve halkın hoşnutsuzluğunu yatıştırmak için sinsi bir oyunu" olarak nitelendirildi.

Japonya'nın, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılmasını ve uzlaşmayı bozmaya çalıştığının ileri sürüldüğü haberde, "Japonya'nın, geciktiği halde barışa yönelik bölgesel eğilime ayak uydurması iyi olur." ifadesine yer verildi.

Japonya, Kuzey Kore'den gelecek olası bir nükleer silah ya da füze tehdidine karşı Akita ve Yamaguchi bölgelerine Aegis Ashore sistemi konuşlandırmayı planlıyor.

Japon hükümeti, 2017'nin Aralık ayında, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programına karşı ABD'nin geliştirdiği Aegis füze savunma sistemini satın alma planını onaylamıştı.