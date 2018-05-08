Kuzey Kore'den Japonya'ya eleştiri

SEUL (AA) - Kuzey Kore, Japonya'yı, Kore Yarımadası'nda azalan gerilim konusunda "pişmiş aşa soğuk su katmakla" suçladı.

Kuzey Kore'nin resmi Rodong Sinmun gazetesinin haberinde, Pyongyang nükleer silah heveslerini tamamen bir kenara bırakana kadar Japonya'nın süregelen yaptırımlara ve azami baskıya açık desteğine atıfta bulunuldu.

Haberde, Japonya, bu tutumuyla "pişmiş aşa soğuk su katmakla" eleştirildi.

Kuzey Kore lideri Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da görüşmüştü. Görüşmenin ardından imzalanan Panmunjom Deklerasyonu'yla barış yönünde tarihi kararlara imza atılmıştı. Liderler Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkes durumunun ABD ve Çin'in dahil olacağı üçlü ve dörtlü görüşmelerle kalıcı barış anlaşmasına dönüştürmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi bekleniyor.

