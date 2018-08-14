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Kuzey Kore'den Kore Savaşının bitişinin resmi ilanı talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın sona erdiği resmen ilan edilmeden, nükleer silahların yok edilmesi konusunda ilerleme beklenmemesini istedi

Kuzey Kore medyası, Kore Savaşı'nın sona erişinin resmen ilan edilmesi yönündeki talebini yineledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore medyası, ABD ile ilişkilerin yanı sıra, nükleer silahların yok edilmesi sürecinde de ilerleme kaydetmek için karşılıklı güven gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin haftalık propaganda gazetesi Tongil Shinbo'da yer alan açıklamada, ABD'nin, karşılıklı güven ortamı oluşturmak için savaşın sona ermesi gibi, aşamalı ve eş zamanlı eylemlerde bulunmakta başarısız olması durumunda, nükleer silahların yok edilmesi konusunda daha fazla ilerleme beklenemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "ABD, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı tesis etmek için savaşın sona ermesinin ilan edilmesinde sorumlu bir taraf olarak, Singapur'daki 12 Haziran Kuzey Kore-ABD zirvesinde varılan anlaşmayı uygulamak için pratik tedbirler almalı." ifadesine yer verildi.

Yaptırımlarla ilişkilerde gelişmenin tamamen birbiriyle çeliştiğinin vurgulandığı açıklamada, "Güney Kore'nin, dış güçlerin Kuzey'e karşı düşmanlık politikasını körü körüne takip etmesi halinde, Koreler arası ilişkilerin pürüzsüz bir şekilde gelişmesi beklenemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Kuzey'in, Güney ve ABD ile ilişkilerinde bir dönüm noktası yaşandı ancak Kore Yarımadası'ndaki savaşın sona ermesi hala çözülmemiş bir görev olarak kaldı." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore propaganda sitesi Uriminjokkiri'de geçen ayın sonunda yer alan açıklamada da iki ülke arasındaki mevcut ateşkes durumu devam ettiği sürece gerilimin tırmanması kısır döngüsünün tekrar etmeyeceğinin pratik bir garantisi olmadığı belirtilmişti.

ABD'nin, Kore Savaşı'nın sona erdiğinin açıklanmasına yönelik çabalara öncülük etmek gibi bir sorumluluğu olduğunun altı çizilen açıklamada, "Kimse, durumun, savaşın eşiğine doğru gitmediğinden emin olamaz. Bu tür ciddi durumların meydana gelmesini önlemek için temel yöntem, ateşkes anlaşmasını en kısa sürede rafa kaldırmak ve savaşa bir son verildiğini ilan ederek Kore Yarımadası'nda somut bir barış ortamı oluşturmak." ifadelerine yer verilmişti.

- Nisan'da bir araya gelmişlerdi

Güney ve Kuzey Kore arasında 1950-53 yıllarındaki savaştan bu yana süregelen bölünmüşlük ve gerginlik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Nisan ayında, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldikleri tarihi zirvenin ardından yeni bir evreye girmişti.

1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olarak görülen görüşmenin ardından liderlerin yaptıkları ortak açıklamada, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış döneminin başladığını resmen ilan eder." ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kore Savaşı Tongil Shinbo

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