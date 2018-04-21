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Kuzey Kore'den nükleer denemeleri durdurma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

ABD, Güney Kore ve Japonya kararı memnuniyetle karşıladı

SEUL (AA) - Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurdu.

Resmi KCNA ajansının haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, partisinin Merkez Komitesi toplantısında nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma kararını açıkladığı bildirildi.

Haberde, "Kuzey Kore, 21 Nisan'dan itibaren kıtalararası balistik füze denemeleri ve fırlatışları durduracak." ifadesi kullanıldı.

Kim'in füze denemelerini durdurma kararının, geçen yıl nükleer güçlerinin tamamlandığını duyurmasının ardından Kuzey Kore'yi çevreleyen durumun "Kore devrimi" lehine hızla değişmesi üzerine alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pyonyang yönetiminin kararı üzerine Twitter hesabından "Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber ve büyük bir gelişme!" paylaşımında bulundu. Trump, Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey'in yarımadanın nükleerden arındırılmasına yönelik "anlamlı bir gelişme" olarak nitelendirilen kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kararı memnuniyetle karşıladığını ancak bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında, gelecek hafta yapacakları zirveden önce daha iyi iletişim için özel telefon hattı kurulmuştu.

Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
füze denemeleri Kuzey Kore

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