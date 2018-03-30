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Kuzey Kore'den Tokyo ve Pekin Olimpiyatlarına katılma sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri ile görüştü - Bach, Kuzey Kore lideri ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyelerinin ülke olarak 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları ile 2022'de Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılma sözü verdiğini bildirdi

PYONGYANG (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve diğer yetkililerin 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılma sözü verdiğini açıkladı.

Bach Kuzey Kore'deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Spor Bakanı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmelerde yetkililerin ülkenin, uluslararası takvimde yer alan Yaz Olimpiyatları ile Kış Olimpiyatları'na katılma kararını beyan ettiğini belirtti.

IOC Başkanı Bach, Kuzey Kore lideri Kim'in de yaptıkları yüzü yüze görüşmede kararı desteklediğini ifade etti.

Kim ile 20 dakikalık resmi görüşmelerinin ardından Pyongyang'daki 1 Mayıs Stadyumu'nda birlikte futbol maçı izledikleri 45 dakikalık gayriresmi görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bach, Kim'in görüşmede Kuzey Kore'nin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmasının ve Kuzey Koreli atletlerin geçit töreninde Güneylilerle yürümelerinin barışçı diyaloğa katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini kaydetti.

Bach, Kim'in, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sırasındaki barışçı diplomasiye katkılarından dolayı IOC'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Perşembe günü ülkeye ulaşan Bach, Kuzey Kore lideri ile hafta başında Çin'e yaptığı ziyaretin ardından görüşen ilk uluslararası yetkili oldu.

Kim'in Çin ziyareti, 2011'de babası Kim Jong-il'in ölümünden sonra iktidarı devralmasından bu yana ülkenin lideri olarak yabancı bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

- Olimpiyat barışı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları vesilesiyle oluşan barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke olimpiyat komitelerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmış, 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore heyetiyle Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı.

Olimpiyatların ardından Pyonyang yönetiminden diyalog yönünde hızlı hamleler gelmişti. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve buluşması gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.

Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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