HABER

Kuzey Kore'den yaptırımları hafifletme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den yaptırımları hafifletme çağrısı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun, ülkesine yönelik uluslararası yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

Kyodo ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gelen Ri, bir mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların gevşetilmesi çağrısı yaptı.

Haberde, Ri'nin, Kuzey Kore'nin nükleer meselesiyle ilgili kaydedilen "birçok ilerlemeye" rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının neden hala kaldırılmadığını sorduğu aktarıldı.

Konuyu, ASEAN Bölgesel Forumunda gündeme getireceğini söyleyen Ri'nin, Kuzey Kore'nin, diğer ülkelerden, BM yaptırımlarının kaldırılmasına yardımcı olmalarını istediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda verdiği sözün çok gerisinde olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma sözü verdiğini hatırlatarak, "Dünya bunu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapmasını talep etti. Şimdiye kadar bununla tutarlı olmayan bir tavır içindeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
CHP'li vekilden çizmeyle girdiği derede kirlilik incelemesiCHP'li vekilden çizmeyle girdiği derede kirlilik incelemesi
Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İlginizi Çekebilir

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.