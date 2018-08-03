Kuzey Kore'den yaptırımları hafifletme çağrısı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun, ülkesine yönelik uluslararası yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

Kyodo ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gelen Ri, bir mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların gevşetilmesi çağrısı yaptı.

Haberde, Ri'nin, Kuzey Kore'nin nükleer meselesiyle ilgili kaydedilen "birçok ilerlemeye" rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının neden hala kaldırılmadığını sorduğu aktarıldı.

Konuyu, ASEAN Bölgesel Forumunda gündeme getireceğini söyleyen Ri'nin, Kuzey Kore'nin, diğer ülkelerden, BM yaptırımlarının kaldırılmasına yardımcı olmalarını istediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda verdiği sözün çok gerisinde olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma sözü verdiğini hatırlatarak, "Dünya bunu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapmasını talep etti. Şimdiye kadar bununla tutarlı olmayan bir tavır içindeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar." ifadesini kullanmıştı.