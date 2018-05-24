Kuzey Korelilerin yüzde 40'ı yetersiz besleniyor

Kuzey Korelilerin yüzde 40'ının yetersiz beslendiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, 25 milyon kişinin yaşadığı Kuzey Kore'de en az 10 milyon kişinin yetersiz beslendiği belirtildi.
WFP Direktörü David Beasley, 4 günlük ziyarette bulunduğu Kuzey Kore'de özellikle çocuk ve annelerin yetersiz beslendiğini ve çok sayıda çocuğun kansızlık sorunu yaşadığını söyledi.
Beasley, Kuzey Kore'nin sürekli insanı yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.
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