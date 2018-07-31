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Kuzey Kore'nin balistik füze ürettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, Washington Post'a, casus uyduların, balistik füze üretim sahasında faaliyetlerin sürdüğünü gösterdiğini açıkladı

Kuzey Kore'nin, Trump yönetimiyle yürütülen nükleer silahsızlanma müzakerelerine rağmen yeni balistik füzeler yapıyor göründüğü bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, Washington Post gazetesine, casus uyduların, balistik füze üretim sahasında faaliyetlerin sürdüğünü ortaya koyduğu bilgisini verdi.

Yetkililer, Kuzey Kore yönetiminin, başkent Pyongyang yakınında Sanumdong tesisinde sıvı yakıtlı bir ya da iki kıtalar arası balistik füze üretiyor göründüğünü kaydetti.

Sahada daha önce Kuzey Kore'nin ABD'ye erişme kapasitesine sahip ilk füzesi Hwasong-15'in üretildiği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

Trump, ülkesinde, Kim'den, nükleer ve füze programını sona erdirmek konusunda katı taahhüt almadan ödün vermekle eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik Füze Kuzey Kore nükleer silahsızlanma

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