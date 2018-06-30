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Kuzey Kore'nin nükleer silah yakıtı üretimini arttırdığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin nükleer silah yakıtı üretimini arttırdığı iddiası

ABD istihbaratı, Kuzey Kore'nin geçen aylarda gizli sahalarda nükleer silah yakıtı üretimini arttırdığı iddiasında bulundu.

Adının açıklanmasını istemeyen 5 Amerikalı yetkili NBC'ye, ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakata varılmasına rağmen Pyongyang yönetiminin nükleer silahlar için zenginleştirilmiş uranyum üretimini arttırdığını açıkladı.

NBC'nin haberinde, ABD istihbarat değerlendirmesinde Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki nükleer yakıt üretim tesisinin yanı sıra birden fazla gizli nükleer sahaya sahip olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Haberde, yetkililerden birinin, "ABD'yi kandırmaya çalıştıklarına dair kesinlikle tartışmasız kanıt mevcut." ifadesini kullandığı kaydedildi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) habere ilişkin yorumda bulunmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı da istihbarat meseleleriyle ilgili değerlendirmede bulunulamayacağı açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

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abd istihbaratı Kuzey Kore nükleer silah yakıtı

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