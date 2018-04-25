WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore somut adımlar atana kadar bu ülke üzerindeki "maksimum baskı politikasını" sürdüreceklerini kaydederek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arınmasını istediklerini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Kuzey Kore ile devam eden diplomasi sürecine dikkat çekerek, "Barış, harmoni ve güvenlik arayışımızda tüm Kore Yarımadası ve hatta tüm dünya için yakında Kim Jong-un ile görüşeceğim. Ancak bu süreçte geçmiş yönetimlerin hatasını tekrarlamayacağım. Maksimum baskı yaklaşımımız devam edecek." yorumunu yaptı.

Pyongyang yönetiminden somut adımlar görene kadar mevcut tutumunu koruyacağını kaydeden Trump, "Söylediğimiz şey çok açık: Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

- Trump'ın sözleri tartışma yarattı

Bu arada ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı bir açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'i "açık ve onurlu" diye tanımlamasının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, daha önceki Amerikan başkanlarının yapması gereken şeyi şimdi kendisinin yaptığını ve soruna çözüm bulacağını söyledi.