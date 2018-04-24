Kuzey Kore'nin uluslararası nükleer denetimi kabul ettiği iddiası

SEUL/ Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Dışişleri Bakanlığına aday gösterilen CIA Başkanı Mike Pompeo ile bu ay başında yaptığı görüşmede nükleer programını uluslararası denetime açma sözü verdiği iddia edildi.
Güney Kore'de yayın yapan Dong-a Ilbo gazetesinin Güney Kore istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri, ülkesinin nükleer programını tasfiye etme vaadinin kanıtlanabilir bir zemine oturabilmesi için nükleer tesislerini Uluslarası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimine açmayı kabul etti.
Haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi olarak bu ay başında Kuzey Kore'de Kim ile gizli görüşme gerçekleştiren Pompeo'nun, görüşmede ABD ile Kuzey Kore arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması için Pyongyang rejiminin nükleer programını tamamen ve geri dönüşsüz olarak sonlandırmasına yönelik taleplerini ilettiği ifade edildi.
Görüşmede Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin nükleer programına son verdiğinin doğrulanabilmesi için nükleer tesislerini uluslararası denetime açması gerektiğini vurguladığı belirtildi.
Pyongyang yönetiminin UEAE denetçilerini daha önce ülkeden kovmuş olduğunu vurgulayan CIA Başkanının, uluslararası denetçilerin en kısa zamanda yeniden ülkeye kabul edilmesi ve gerekli gördükleri takdirde nükleer tesislerde ilave incelemeler yapabilmelerine izin verilmesini talep ettiği kaydedildi.
Kim'in tüm bu taleplere olumlu yanıt verdiği, denetimlerin zamanlaması ve kapsamı konusunda ise müzakerelerin gidişatına bağlı olarak kesin bir karar vermek istediğini belirttiği ifade edildi.
- Pyongyang'ın nükleer ve füze denemelerini durdurma kararı
Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, "Kuzey Kore, 21 Nisan'dan itibaren kıtalararası balistik füze denemeleri ve fırlatışları durduracak." ifadesi kullanılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pyonyang yönetiminin kararı üzerine Twitter hesabından "Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber ve büyük bir gelişme!" paylaşımında bulunmuş ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeyi dört gözle beklediğini kaydetmişti.
Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüşmesinin ardından hazirana kadar ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.
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